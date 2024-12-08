¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê57¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤æ¤ë¥­¥ã¥é¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬Ã¯¤«¡ª¡©Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¤ËÍè¤¿µ­Ç°¤Ë¥Ñ¥·¥ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·´»³»Ô¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¤ó¤×¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÅº¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡ÁÊ¡Åç