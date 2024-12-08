ÆüËÜ¹ñ²Î¤Ø¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÎË¸³²¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤ÎÍðÆþ¼Ô¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ø¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¹¶·â¡£ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ÎÆüËÜÀï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡Ê11·î19Æü¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ¤¬£³-£±¤È¾¡Íø¡Ë¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¹Ó¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼±¼Ô¤Î²Ï¼£ÎÉ¹¬¤ÏÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬°­¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾õ¶·¤Ï¹Ô¤­²á¤®¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£AFC¤äFIFA¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¶¡¼ÁûÆ°¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ð