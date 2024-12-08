[12.7 J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡ ²¬»³ 2-0 ÀçÂæ C¥¹¥¿]¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤òJ1½é¾º³Ê¤ËÆ³¤¯Îò»ËÅª¤Ê°ìÈ¯¤Ï»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Á°È¾20Ê¬¡¢MFÌÚÂ¼ÂÀºÈ¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤ÀMFËöµÈÎÝ¤¬½¦¤¦¤È¡¢±¦Â­¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¤Î¡È¥¯¥í¥¹¡É¤òÁªÂò¡£¡Ö¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë½³¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½³¤Ã¤¿¤é±¿ÎÉ¤¯Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(ËöµÈ)¡£ÁÀ¤¤¤è¤ê¤â¹â¤¯Éâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Ï±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ï