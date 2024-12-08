°ìÅïÂß¤·¥ô¥£¥é¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¡£¹ë²Ú¤Ê¥×¡¼¥ë¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢ÈóÆü¾ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÀéÍÕ¤Î¥ô¥£¥é¤«¤é¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê£¸¤Ä¤Î½É¤ò¸·Áª¡£Ãç´Ö¤ÈË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢µ­²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÎ¹¤È¤Ê¤ë¡££±¡¥°µ´¬¤Î¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¤¬Ãç´Ö¤È¤Î°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡ÖThe TRAVELERS Chateau Tateyama¡×¡÷ÆîË¼ÁíÅìµþÏÑ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÌÌ¤·¤¿³¤´ßÀþ±è¤¤¤Î¹âÂæ¤ËÎ©¤ÄßÏÞ¯¤Ê¥ô¥£¥é¡£³¤¤È¤Î´Ö¤ËÊ½¤ä¿¢ºÏ¤Ê¤É¼×¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î