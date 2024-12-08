Ãæ»³¤µ¤ó¤¬À¸Á°¤ËÄÌ¤Ã¤¿Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾Æ¤­ÆùÅ¹¡Ö¤Ë¤¯¤ë¡×Å¹Ä¹¤Î°ËÆ£¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬7Æü¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏËå¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³Ç¦¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÏÇ¦¤ÈÆ±Å¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¡¢3¥«·î¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¡¢¿ÆÂ²¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¤ÈÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤µ¤ó¤È¤â¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï9·î¤´¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹¥¤­