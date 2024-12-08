¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´Ý»³ÏÂ°ê³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÏÌÀÂç»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿°ìÈÌ½÷À­¤Ç¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Íèµ¨¤Ï³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£6Æü¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï1000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð2600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£ºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¼«³Ð¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¤è¤ê°ìÁØ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£