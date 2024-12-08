¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é±ÊÅç¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤ë¥¹¥ê¡¼¥ë¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ÏÅÚÍËÄ«¡¢E¡Ê¥À¡¼¥È¡Ë¥³¡¼¥¹¤òµ¤Ê¬ÎÉ¤¯Î®¤·ºÇ½ªÄ´À°¡£¹â¶¶¹¯»Õ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ÆÂÎ¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ï¥Ã¤È¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ïµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÌÜ¤Ä¤­¤â²º¤ä¤«¡£½÷²¦ÍÍ¤«¤é¤ª¾î¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È¾Ð´é¡£³°ÏÈ¤â´¿·Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â¤Ç¤­¤ëÏÈ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£