ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ç£ï£é£î£ç¡ª£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡õ£Î£å£÷£ó¡×¤¬£·Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï£Ö£Ô£Ò¤Ç¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿­»á¤È¸µÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÀî¾å·û¿­»á¤¬ÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç£Í£Ì£Â¤Ç¡Ö¿ûÌî¤Ï²¿¾¡¤Ç¤­¤ë¤«Í½ÁÛ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹â¶¶»á¤Ï£±£²¾¡¡¢Àî¾å»á¤Ï£±£³¾¡¤È¹â¤¤Í½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÀî¾å»á¤Ï¡ÖÂÎÎÏ¤È¤«¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤­