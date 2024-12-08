¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤ÏÅÚÍËÄ«¡¢¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¶¡¼¤ò¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°¤Ç1¼þÈ¾¤·¤Æ¤«¤é¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¡£ÀÆÆ£½õ¼ê¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£Àº¿ÀÌÌ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÏÇÏ¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£