¾¡Íø¤ò¾þ¤ê´ÑµÒ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ØËÜÁª¼ê¡Êº¸¡Ë¤È¥¢¥ó¥Ç¥£Áª¼ê¡á²£¿Ü²ì»Ô¤Î²£¿Ü²ì¥¢¥ê¡¼¥ÊÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥×¥í¥ì¥¹£²£°£²£´£Ù£Ï£Ë£Ï£Ó£Õ£Ë£Á¡×¤¬£±£±·î£³£°Æü¡¢²£¿Ü²ì¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê²£¿Ü²ì»ÔÉÔÆþÅÍÄ®¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ìó£²£°£°¿Í¤¬Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£Æ±Âç²ñ¤Ï²áµî£²²ó¡¢²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ï¼çºÅ¤·¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¹¾Åè¿ÎÂåÉ½¤ÎÃÏ¸µ²£¿Ü²ì¤Ë½é¤á¤ÆÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢»ÔÆâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÌó£¶£°¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·