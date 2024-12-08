¡Ú¶¥Áö½ü³°¡Û¢¦8R¡Ä¥ª¥³¥¿¥ó¥Ú¡ÊÇÏ¾ìÆþ¾ì¸å¤Ë±¦¸å»è¥Ï¹Ô¡Ë¡Ú²ü¹ð¡Û¢¦4R¡Ä¹âÅÄ¡Ê¶¥ÁöÁ°Æü¤ÎÄ´À°¥ë¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ë¡Ë¢¦12R¡ÄËÌÂ¼Í§¡ÊÄ¾Àþ¤ÇÁ°¤ÎÇÏ¤ËÀÜ¿¨¡Ë