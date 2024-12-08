ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÍèÇ¯£³·î£±£¶Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤ËºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÄ´À°¤è¤ê¤â¾¡Éé¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ò¡Êµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤­¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡þ¡þ¡Ý¥«¥Ö¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î»î¹ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯Ç³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«