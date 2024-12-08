¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡Û½÷Í¥¤ÎÌçÏÆÇþ¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÈHey! Say! JUMP¤ÎÃæÅçÍµæÆ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2025Ç¯1·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌçÏÆÇþ¡¢20cm¤ÎÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¢¡ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡õÃæÅçÍµæÆW¼ç±é¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡×ËÜºî¤Ï¡¢²Ê³Ø·Ù»¡¸¦µæ½ê¤ÎË¡°åÂè¶å¸¦µæ¼¼¡¢ÄÌ¾Î¡ÈÂè¶å¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»à¼Ô¤ÎÀ¸Á°µ­²±¤ò±ÇÁü¤ÇºÆ¸½