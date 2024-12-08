Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë´¨¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥é¥Õ¥©ーÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤¬¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ê¡Ö¤­¤ì¤¤¸«¤¨¥³ー¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ï¥¤¥«¥éー¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Îº£¥·ー¥º¥ó¡¢ËÉ´¨¤·¤Ê¤¬¤éºÇ½Ü¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥È¤ÏÅß¤Î°ì·³¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ ¼ó¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¤¡ª ¥¢¥é¥Õ¥©ー