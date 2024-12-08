¾¾»³¶¥ÎØ¤ÎG3¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¶âµµÇÕÁèÇÆÀï¡×¤Ï8Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æñ²ò¤Ê°ìÀï¤À¤¬¡¢ËÜÌ¿¤Ï¿¼Ã«¤À¡£½à·è¤ÏÆ¨¤²¤Æ2Ãå¤È¥±¥¬ÌÀ¤±¤Ç¤âÆ°¤­¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£¹ë²÷¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¾¾»³µ­Ç°½éÀ©ÇÆ¤À¡£¾¾Ã«¡½»³²ì¤¬Â³¤¯¡£¸¤Éú¡½¾¾ËÜ¡½¶¶ËÜ¶¯¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»Í¹ñÀª¤¬¶¯Å¨¤È¤Ê¤ë¡£¸¤Éú¤¬¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¦¤ÈÃÏ¸µ¤Î¾¾ËÜ¤¬Í­Íø¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£Ã±µ³¤ÎÀõ°æ¤¬·ê¡£¡ã1¡ä¾¾ËÜµ®¼£¾¾°æ¡Ê¹¨Í¤¡Ë¤µ¤ó¤À¤±¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤á¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼èÄ»¡ÊÍº