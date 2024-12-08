[12.7 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè15Àá](¥Þ¥ó¥Ç¥á¡¼¥«¡¼¥º¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)¢¨28:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[RKC¥ï¡¼¥ë¥ï¥¤¥¯]ÀèÈ¯GK 1 J. HouwenDF 3 ¥À¥ê¥ª ¥ô¥¡¥ó ¥Ç¥ó ¥Ð¥¤¥¹DF 4 L. van GelderenDF 17 R. van EijmaDF 34 L. WoutersMF 6 ¥ä¥·¥ó¡¦¥¦¥­¥êMF 22 T. van de LooMF 24 G. RoemeratoeFW 9 O. ZawadaFW 18 S. van der WaterFW 19 R. Margaret¹µ¤¨GK 13 J. KestingGK 31 L. VogelsDF 2 J. LelieveldDF 33 F. Al Mazyani