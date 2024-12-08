¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¡Û(¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 2-2(Á°È¾1-1)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¯]¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(4Ê¬)¡¢¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï(56Ê¬)[¥Þ]¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(30Ê¬)¡¢¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹(68Ê¬)<Âà¾ì>[¥Þ]¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹(84Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¯]¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢(90Ê¬+3)[¥Þ]¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹2(70Ê¬¡¢84Ê¬)´Ñ½°:25,142¿Í¨¦C¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë2ÅÙÀè¹Ôµö¤·¤¿¥Þ¥óC¡¢ÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤â¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤Æ2-2¥É