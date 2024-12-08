¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¡Û(¥Ù¥Ë¡¼¥È¡¦¥Ó¥¸¥ã¥Þ¥ê¥ó)¥Ù¥Æ¥£¥¹ 2-2(Á°È¾0-1)¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Ù]¥¸¥ª¥Ð¥Ë¡¦¥í¡¦¥Á¥§¥ë¥½(68Ê¬)¡¢¥¢¥µ¥Í¡¦¥Ç¥£¥¢¥ª(90Ê¬+4)[¥Ð]¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥­(39Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹(82Ê¬)<Âà¾ì>[¥Ð]¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯(66Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Ù]Mateo Flores(35Ê¬)[¥Ð]¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°(66Ê¬)¡¢¥¨¥¯¥È¥ë¡¦¥Õ¥©¥ë¥È(90Ê¬)´Ñ½°:51,749¿Í