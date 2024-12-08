[12.7 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 2-2 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C]¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢Âè15Àá¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢2-2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£11·î9Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Âè11Àá¥Õ¥ë¥Ï¥àÀï(¡ü0-2)¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿³ùÅÄ¤Ï3»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1¾¡2Ê¬¤±¤ÎÌµÇÔ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤Î°ìÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸ø¼°Àï7