[12.7 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é 1-0 ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó]¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè15Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£8°Ì¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª½êÂ°¤Î20°Ì¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¿û¸¶¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Ï2Ï¢¾¡¤ò¡¢ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤¦¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï