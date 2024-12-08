¸½ÃÏ»þ´Ö12·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè15Àá¤Ç¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë17°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤È¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿£´°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¡¢Á°¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡££³»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤¬ÌÀ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢³«»Ï£´Ê¬¤Ë¤¤¤­¤Ê¤êÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¥Ò¥å¡¼¥º¤Î¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã