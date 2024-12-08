¼¯»ùÅç¤ÎÆÃ»ºÉÊ »ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¤°¤ë¤ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢11·î9Æü(ÅÚ)¡¦10Æü(Æü)¤ËÊ¡²¬»Ô¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶ÇîÂ¿¤Ë¤Æ¡¢¤«¤´¤·¤Þ¤°¤ë¤ê Presents ¡Ö¿©°é¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¡õ ¼¯»ùÅç¿©ºàÈÎÇä²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈJR¶å½£¤¬¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£ÃÏ°è¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë[caption id="attachment_1256332" align="aligncenter" width="600"] Åìµþ¤Ç¤Î²áµî ¿©°é¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã