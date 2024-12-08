´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬°ì»þ¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢7ÆüÌë¡¢ºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤Ï¡¢É¼¿ô¤¬µ¬Äê¤ËÂ­¤ê¤º¡¢ÇÑ°Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£ºÎ·è¤òÍ¿ÅÞµÄ°÷¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬´þ¸¢¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸á¸å6»þÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÎ·è¤Ë¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬µÄ¾ì¤«¤éÂà½Ð¤·¡¢ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÅêÉ¼¿ô¤¬µ¬Äê¤ÎÄê¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÎ·è¤ÏÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ