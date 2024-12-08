[12.7 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá](¥Ù¥Ë¡¼¥È¡¦¥Ó¥¸¥ã¥Þ¥ê¥ó)¢¨24:15³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ù¥Æ¥£¥¹]ÀèÈ¯GK 25 ¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ó¥¨¥¤¥Æ¥¹DF 3 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥ÆDF 5 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ð¥ë¥È¥éDF 15 ¥í¥Þ¥ó¡¦¥×¥í¡¼DF 23 ¥æ¡¼¥¹¥Õ¡¦¥µ¥Ð¥êMF 9 ¥Á¥ß¡¼¡¦¥¢¥Ó¥éMF 10 ¥¢¥Ö¥Ç¡¦¥¨¥¶¥ë¥º¥êMF 16 ¥»¥ë¥¸¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥éMF 20 ¥¸¥ª¥Ð¥Ë¡¦¥í¡¦¥Á¥§¥ë¥½MF 46 Mateo FloresFW 8 ¥Ó¥È¡¼¥ë¡¦¥í¥Ã¥­¹µ¤¨GK 1 ¥ë¥¤¡¦¥·¥¦¥ÐGK 13 ¥¢¥É¥ê¥¢¥óDF 6 ¥Ê¥¿¥óDF 12 ¥ê¥«¥ë