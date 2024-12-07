[12.7 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè13Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨23:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]ÀèÈ¯GK 18 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ú¥ì¥ÄDF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥ÎDF 3 ¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§DF 19 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹DF 23 S. BoeyMF 6 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥­¥ß¥Ã¥ÒMF 10 ¥ì¥í¥¤¡¦¥µ¥ÍMF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥ºMF 22 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥íMF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥ÁFW 25 ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¹µ¤¨GK 26 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥¦¥ë¥é¥¤¥ÒGK 37 A. Pavleši&#2