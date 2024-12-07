´Ú¹ñÀ¯³¦¤ÇÂ³¤¯º®Íð¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢3Æü¤ËÆÍÁ³½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö²ü¸·Îá¡×¡£¤ï¤º¤«6»þ´Ö¤Ç²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²ü¸·Îá¤¬½Ð¤¿Ä¾¸å¡¢¹ñ²ñ¼þÊÕ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿3¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê12·î7ÆüOA¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¢£¡È¿Í´Ö¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¡É¤Ç¹ñ²ñ¤òÉõº¿¤Þ¤º¤Ï¡¢²ü¸·Îá¤¬½Ð¤¿¸å¡¢¹ñ²ñ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÇµÄ¾ì¤Ë¿ÊÆþ¤·¤è¤¦