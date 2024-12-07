7Æü¸á¸å¡¢Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅçº¬¸¶È¯2¹æµ¡¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾°÷¡Ö2¹æµ¡¸¶»ÒÏ§µ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þ¤ËÅçº¬¸¶È¯2¹æµ¡¤ÎÀ©¸æËÀ¤ò°ú¤­È´¤­¡¢¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤ÆºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï³ËÊ¬ÎöÈ¿±þ¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÂ³¤¯¡ÖÎ×³¦¡×¾õÂÖ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åçº¬¸¶È¯¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯