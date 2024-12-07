Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬½÷½ð¤Ï7Æü¡¢È¬½÷»Ô¤Î½»¤à½÷À­¤Î·ÈÂÓ¤ËÆ±Æü¡¢¡Ö¡Ü1¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëÈÖ¹æ¤«¤éÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ºÄ¸¢²ó¼ý²ñ¼Ò¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ê¡¢»ÙÊ§´ü¸Â¤¬º£Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£