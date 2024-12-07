2025Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ÅÚ¥É¥é9¡ÊËè½µÅÚÍËÌë9»þÊüÁ÷¡Ë¡ØÁêÂ³ÃµÄå¡Ù¡£½é²óÊüÁ÷Æü¤Ï2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë·èÄê¡ª¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò²ò¶Ø¡ªURL¡§https://www.youtube.com/watch?v=t67fGcyTw1w¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÊª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¡£ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ëÀìÌç¤ÎÃµÄå¡¦³¥¹¾¼·À¸¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤¬ÁêÂ³ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢µÙ³ØÃæ¤Î°åÂçÀ¸