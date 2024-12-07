ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Awich¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖQueendom¡×¤ò¡¢·ã¤·¤¤´¶¾ð¤òíþ¤é¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¥ä¥é¤ì¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢AwichÃÂÀ¸¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÆâÊñ¤¹¤ë¤½¤Î¡ÖQueendom¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ëÄ¾Á°¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤ËÖ¨Î©¤¹¤ë»Ñ¤ÎÑÛ¡¹¤·¤µ¤Ë¡¢¤Þ¤ºµ¤»ý¤Á¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤½¤³¤«¤é6¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°­½÷²¦¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·