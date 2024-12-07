¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½ïÊýºé¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD&¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡Øvs²¾ÁÛ¥¨¥í¥¹¡Ù(¤È¤â¤ËÈ¯ÇäÃæ DVD:4,378±ßÀÇ¹þ ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤ː5,478±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¨¥¢¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë)¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2018Ç¯4·îÈ¯É½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼DVD¡ØDebut!¡Ù°Ê¹ß¡¢168cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ë87cm¤ÎF¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤È¸Ô²¼85cm¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î½ïÊýºé¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÈþµÓÈÖÉÕ¤Ç¤ÏÅì¤Î²£¹Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ