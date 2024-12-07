12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë²£ÉÍ¹Á ¿·¹Á¤ÕÆ¬¤Ç¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼2024¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤«¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¶õ¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È´¥ÇÕ¡ª¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼2024¡×2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢²£ÉÍ¹Á ¿·¹Á¤ÕÆ¬¤Ç¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹µ¬ÌÏ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼2024¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿