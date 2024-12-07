¡Ú¥Æ¥Ø¥é¥ó¶¦Æ±¡Û¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï7Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢ÆâÀï¤Ç¸å¤í½â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£