¤³¤Î´¶Æ°¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£2024Ç¯¤Ë¡¢¤³¤³ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºÆ¤Ó´Ñ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡£Á´7¶Ê45Ê¬¤Ï°ì½Ö¤Ç²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅçÈ¯¡¢¶å½£¤ò¤âÂåÉ½¤¹¤ëFAT PROP¤¬¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä¤ÎBODY STAGE¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿SE¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢º£ÊÌÉÜÃÎÂç¡ÊVo, Key¡Ë¡¢¾å¸¶¿µÂÀÏº¡ÊG¡Ë¡¢ÛëÌÚ·ò°ìÏº¡ÊB¡Ë¡¢¶¶¸ýÉð¾°¡ÊDr¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï2021Ç¯¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò