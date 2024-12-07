¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè3Æü¡Ê2024Ç¯12·î7Æü¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë ¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè3Æü¤¬7Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤À¤Ã¤¿½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê19¡áÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï139.52ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×208.85ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£SP4°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿ºòµ¨½÷²¦¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê24¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï137.15ÅÀ¤Ç¹ç·×201.13ÅÀ¡£É½¾´Âæ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£