£·Æü¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿Ãæ¹ñÅÅÎÏÅçº¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê£²¹æµ¡¡Ê¾¾¹¾»Ô¡Ë¤Î±¿Å¾Ää»ß´ü´Ö¤ÏÌó£±£³Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤³¤Î´Ö¡¢±¿Å¾°÷¤ÏÄêÇ¯¤Ê¤É¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢Ìó£¶³ä¤¬±¿Å¾Ì¤·Ð¸³¼Ô¤À¡£Ãæ¹ñÅÅ¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î³èÍÑ¤ä£Ï£Â¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤Ê¤É¤Çµ»½Ñ¤Î°Ý»ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¡Ö£³¡¢£²¡¢£±¡×¡½¡½¡££·Æü¸á¸å£³»þÁ°¡¢£²¹æµ¡¤ÎÃæ±ûÀ©¸æ¼¼¡££Ï£Â±¿Å¾°÷¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢±¿Å¾°÷£±£±¿Í¤¬´ÛÆâÊüÁ÷¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢À©¸æËÀ¤ò°ú¤­È´¤¯¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¸¶