7Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î±¦ÇÉÀ¯ÅÞ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡ÊAfD¡Ë¡×¤Î¥ï¥¤¥Ç¥ë¶¦Æ±ÂåÉ½¡á¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡ÛÇÓ³°¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤Æ»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î±¦ÇÉÀ¯ÅÞ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡ÊAfD¡Ë¡×¼¹¹ÔÉô¤Ï7Æü¡¢ÍèÇ¯2·î¤ÎÏ¢Ë®µÄ²ñ¡Ê²¼±¡¡ËÁªµó¤Ë¸þ¤±¡¢½÷À­¤Î¥ï¥¤¥Ç¥ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò¼óÁê¸õÊä¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£ÅÞ¤Î´é¤È¤·¤ÆÁªµó¤òÀï¤¦¡£AfD¤¬¼óÁê¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¾ðÊóµ¡´Ø¤Î·ûË¡ÍÊ¸îÄ£¤ÏAfD¤ò¡Ö¶Ë±¦ÃÄÂÎ¤Î