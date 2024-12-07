¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/07¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾¾Â¼Ì¤±û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬12·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼Ì¤±û¥¢¥Ê¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¾¾Â¼Ì¤±û¥¢¥Ê¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤³¤ÎÆü¡¢¾¾Â¼¥¢¥Ê¤Ï½©¤ÎÄí±à¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÀÖ¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¹ÈÍÕ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ì¼¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤éÀÐÃÊ¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¯¤·Á°¤Î²ÈÂ²¥Ç¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢½©¤ÎÄí±à»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤À²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î