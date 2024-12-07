Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë±£¤·¤¿¤¤È©Çº¤ß¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸üÅÉ¤ê¤ÏÏ·¤±¸«¤¨¤Î¸µ¡£¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¤¤¤«¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¤ÇÈ©¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢40Âå½÷À­¤òÏ·¤±¤Æ¸«¤»¤ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¼ã¡¹¤·¤¤ÈþÈ©¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£40Âå½÷À­¤¬Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ï·¤±¸«¤¨¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÎÆÃÄ§4Áª¡Ê1¡Ë¿§¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÀ¤ë²á¤®¤ë¡¦°Å²á¤®¤ë¤Ê¤ÉÈ©¿§¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óNG¡£¤Þ¤¿¡¢È©Çº