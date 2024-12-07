´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÎ·è¤·¡¢Í¿ÅÞµÄ°÷¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬ÅêÉ¼¤ò´þ¸¢¤·¤Æ»ö¼Â¾å¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÎ·è¤Ï7Æü¸á¸å5»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼¤¬ºßÀÒµÄ°÷¤Î3Ê¬¤Î2¤Ë¤¢¤¿¤ë200É¼¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¡ÖÉÔÀ®Î©¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈÝ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÏÅêÉ¼Á°¤Ë¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÄ°÷¤¬ÂàÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áµÄÄ¹¤¬ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å9»þÈ¾Á°¤ËÅêÉ¼¤òÄù¤áÀÚ¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÈÝ