David Milliken[£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡Ê±ÑÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤Î¥Ç¥£¥ó¥°¥é°Ñ°÷¤Ï£¶Æü¡¢±ÑÃæ¶ä¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤ªÈó¾ï¤ËÀ©ÌóÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸³è¿å½à¤ä´ë¶ÈÅê»ñ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ¸»ºÀ­¤Ë°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢°ìÃÊ¤ÎÍø²¼¤²¤¬É¬Í×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¾ÃÈñ¤ÎÄãÌÂ¡¢Åê»ñ¤ÎÄãÌÂ¡¢¶¡µëÇ½ÎÏ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¯ºö¤ò´ËÏÂ¤¹¤Ù¤­