¡Ö¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£±Àï¡×¡Ê£·Æü¡¢¶ÍÀ¸¡Ë£±¹æÄú¤ÎËö±ÊÏÂÌé¡Ê£²£µ¡Ë¡áº´²ì¡¦£±£²£´´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ´°¾¡¡££¸·î»ùÅç¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¡¢ÄÌ»»£±£±²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ï£´¹æÄú¤Î¹â°æÍº´ð¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤µ¤Ð¤¤¤ÆÆþ¤ê¡¢£³Ãå¤Ïº½Ä¹ÃÎµ±¡Êºë¶Ì¡Ë¡££³Ï¢Ã±¤Ï£³£µ£´£°±ß¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Î¤«¤é¤Ä¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¶ÍÀ¸¤Ç¤â¡¢Ëö±Ê¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼çÌò¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£·¤Î¥¹¥¿¡¼