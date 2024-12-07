´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÀè¤Û¤É¡¢Èó¾ï²ü¸·Àë¸À¤ËÈ¼¤¦º®Íð¤ò¼õ¤±¤ÆÌîÅÞ¤¬È¯µÄ¤·¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤¬¡¢ÅêÉ¼¼Ô¿ô¤¬µ¬Äê¤ËÃ£¤»¤ººÎ·è¤¬ÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤«¤éÁáÀ¥Àî¸­Ìéµ­¼Ô¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û´Ú¹ñ¡¦¥æ¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ÎºÎ·è¡ÖÉÔÀ®Î©¡×¡¢ÅêÉ¼¼Ô¿ô¤¬µ¬Äê¤ËÃ£¤»¤º¤­¤ç¤¦¸á¸å6»þ¤¹¤®¤ËºÎ·è¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍ¿ÅÞµÄ°÷¤¬ËÜ²ñµÄ¾ì¤«¤é°ìÀÆ¤ËÂàÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµÄÄ¹¤¬Í¿ÅÞµÄ°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂ¥