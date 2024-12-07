¢¥(¼Ì¿¿º¸¤«¤é)¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ÎÍ§ß··ë°¦¤µ¤ó¡¢¿û¸¶¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿´ºé¤µ¤ó¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Î¾®ÎÓ¼¶¤µ¤ó³ô¼°²ñ¼ÒÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤È¼çºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¡È¼¡À¤Âå¥·¥ó¥¬¡¼¡É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ãÈþ¾¯½÷²Îº×2024¡ä¤ÎºÇ½ª¿³ººµÚ¤Ó¼ø¾Þ¼°¤ò12·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£±þÊçÁí¿ô1,300¿Í°Ê¾å¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢±É¤¨¤¢¤ë