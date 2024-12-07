·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÃËÀ­¤È¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¥Þ¥¶¥³¥ó¤ÎÃËÀ­¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Î¡Ö¥Þ¥¶¥³¥óÅÙ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤è¤ê¤âÊì¿Æ¤Î°Õ¸«¤Ë½¾¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¡©²¿¤«·èÃÇ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊì¿Æ¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥¶¥³¥óÅÙ¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦