À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ(35)¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²ñ¾ì¤¬Ë¡Îá¾å¤ÎÌäÂê¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤­¤º¡¢µÞ¤­¤ç³«ºÅ¾ì½ê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£²Öß·¤Ï¡Ö²Öß·¹áºÚ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥óÎµµÜ¾ë¡ù¡×¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¡¤¡¤¡¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Á¡ª¡ª¡ªº£Æü¤ÏÎµµÜ¾ë¤Î¥«¥ÊÉ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊýÃ£¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹