12·î7Æü(ÅÚ)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÅÚÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¤¢¤µ¤³¡¦ÍüÇµ¤Î5Ëü±ßÎ¹ ²¬»³¡Á¹áÀî¤Ø¡ªÀ¥¸ÍÆâ´°Á´¥¬¥¤¥ÉSP¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ÚÆ°²è¡ÛÅß¤ÎÀ¥¸ÍÆâ¤Ç¼ò¡õÀä·ÊËþµÊ¡ª¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤äÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤â¡ªÎ¢ÏÃËþºÜ¤ÇÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ªº£²ó¤Î5Ëü±ßÎ¹¤Ë¤Ï¡¢¼ò¹ëÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚº½±©¤¬»²Àï¡ªÅß¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´°Á´¥¬¥¤¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ªÎ¹¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢²¬»³¸©¤ÎÆüËÜ»°Ì¾±à¡¦²¬»³¸å³Ú±à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È