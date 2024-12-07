¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï7Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹¤Î·ç¾ì¤òÊó¹ð¡£¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã½êÂ°¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢U-19¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Á¥§¥Þ¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¤Î·ç¾ì¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï7Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¥¢¥¦¥§¥¤Àï¡£Å¨¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥ê¥Ó¤Ø¸þ¤«¤¦Ä¾Á°¤Ë3Áª¼ê¤Î·ç¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢U-19¥Á¡¼¥à¤ÎU-18¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ë¥§¥¹¤¬µÞ¤­¤ç