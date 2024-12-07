12·î5ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ØSCHOOL OF LOCK¡ª¡ÙÆâ¤Î¡ØÇµÌÚºäLOCKS¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¡¦²ì´îÍÚ¹á¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ6¼þÇ¯¡ª¡È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¡ÉÆü¡¹¤ò²óÁÛ¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡È»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¹ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿²ì´î¤Ï¡¢¡Ö»ä¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢³¤³°¤Ë¸À¤Ã