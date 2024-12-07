¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡¿¥í¡¼¥Ï¥ó¤ÎÀï¤¤¡Ù¡Ê12·î27ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¼Í¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¿À»³·ò¼£´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ñ¡¦¥Ü¥¦¥¨¥ó¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Á¥ç¥¦¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£J¡¦R¡¦R¡¦¥È¡¼¥ë¥­¥ó¤Î¾®Àâ¤ò¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù3